Weitere Festnahmen nach Entführung eines Mannes in Neu-Isenburg

Rund anderthalb Jahre nach der Entführung eines Mannes von Neu-Isenburg (Offenbach) ins Saarland sind zwei weitere Männer festgenommen worden.

Veröffentlicht am 29.07.24 um 18:02 Uhr

Einer wurde in Dillingen (Saarland) gefasst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein weiterer sei schon im April in Griechenland gefasst worden. Er sei Mitglied der rockerähnlichen Gruppierung "Bahoz" und soll einen organisierten Rauschgifthandel unterhalten haben. Hintergrund der Entführung eines Mannes sollen finanzielle Streitigkeiten aus Drogengeschäften gewesen sein. Vier Männer wurden bereits verurteilt.