Entschärfung am frühen Nachmittag

Bei Bauarbeiten ist am Montagmorgen im Frankfurter Ostend eine Fliegerbombe entdeckt worden. Die unmittelbare Umgebung wird derzeit evakuiert. Eine Entschärfung ist für 14 Uhr geplant.

Nach Auskunft des Regierungspräsidiums Darmstadt und der Frankfurter Feuerwehr handelt es sich bei dem gefundenen Sprengkörper um eine 50 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Gefunden wurde sie bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände in der Franziusstraße.

Evakuierungen im Umkreis von 250 Metern

Nach Angaben der Frankfurter Feuerwehr hat am späten Vormittag die Evakuierung in einem Umkreis von 250 Metern um den Fundort begonnen. Wie viele Menschen von der Räumung betroffen sind, ist derzeit noch unklar. Der Kampfmittelräumdienst will gegen 14 Uhr versuchen, die Bombe zu entschärfen.

In unmittelbarer Nähe des Fundorts befinden sich zahlreiche Gewerbe- und Industriebetriebe. Auch die vielbefahrene Kaiserleibrücke zwischen Frankfurt und Offenbach ist weniger als einen Kilometer entfernt, befindet sich allerdings außerhalb des Evakuierungsradius. Die Feuerwehr empfiehlt, das Gebiet weiträumig zu umfahren.