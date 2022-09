Polizisten sperren in Wiesbaden wegen des aktuellen Bombenfunds eine Straße ab.

Polizisten sperren in Wiesbaden wegen des aktuellen Bombenfunds eine Straße ab. Bild © 5vision.media

Bei Bauarbeiten ist in Wiesbaden eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie soll am Donnerstagabend entschärft werden. Dafür müssen rund 2.500 Einwohner in Sicherheit gebracht werden.

Im Wiesbadener Stadtteil Kastel ist am Donnerstag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Die 250 Kilo schwere Bombe wurde nach Angaben der Stadt bei Bauarbeiten entdeckt.

Die Entschärfung ist für Donnerstag gegen 20.15 Uhr vorgesehen. Hierzu ist eine Evakuierung in einem rund 500 Meter großen Radius notwendig, wie die Stadt mitteilte. Davon betroffen seien rund 2.500 Einwohnerinnen und Einwohner.

Wohnungen müssen bis 19.30 Uhr geräumt werden

Wie die Stadt am frühen Abend weiter mitteilte, müssen die Bewohner der von der Evakuierung betroffenen Gebiete ihre Wohnungen bis 19.30 Uhr verlassen haben. In einer Schule wurde eine Sammelunterkunft für alle diejenigen eingerichtet, die nicht bei Angehörigen oder Freunden unterkommen konnten.

Derzeit seien Einsatzkräfte von Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und Kampfmittelräumdienst im Einsatz. Der Bereich An der Helling bis Wiesbadener Straße zwischen Biebricher Straße und Eleonorenstraße ist gesperrt.

Die Stadt hat ein Bürgertelefon geschaltet - unter der Telefon-Nr. 0611/31-9090.

