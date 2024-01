Mitarbeiter einer Straußenfarm in Schaafheim (Darmstadt-Dieburg) haben am Samstag einen freilaufenden Emu in Obhut genommen.

Der große Laufvogel war im bayerischen Pflaumheim gesichtet worden. Ein Jäger und Experten der Straußenfarm Tannenhof konnten das Tier einfangen. Dort wartet der Vogel jetzt auf seinen Besitzer, teilte die Polizei am Montag mit.