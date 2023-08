Werkstattbrand in Lautertal

In Lautertal (Bergstraße) ist am späten Dienstagabend ein Werkstattgebäude in Brand geraten.

Die Feuerwehr war einem Polizeisprecher zufolge mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz. Anwohner wurden aufgefordert, wegen des Rauchs Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die B47 wurde gesperrt. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Zu Ursache und Schadenshöhe konnte die Polizei ebenfalls noch nichts sagen.