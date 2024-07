Hessen erwartet am Dienstag und Mittwoch die zwei heißesten Tage des Jahres - mit Temperaturen über 34 Grad. Allerdings folgen unmittelbar heftige Gewitter und Starkregen.

Hessen steht vor einem Hitzerekord: Am Dienstag und Mittwoch könnte es mit über 34 Grad so heiß werden wie noch nie in diesem Jahr. "Die 34-Grad-Marke könnte an beiden Tagen geknackt werden", sagte hr-Meteorologe Rainer Behrendt. Der bisher wärmste Tag des Jahres in Hessen wurde am 20. Juli mit 33,6 Grad in Frankfurt gemessen.

Vor allem im Südwesten und im Rhein-Main-Gebiet wird es richtig heiß. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag und Mittwoch eine Hitzewarnung für weite Teile Hessens ausgesprochen.

Dienstag Sonnenschein

Am Dienstag lockt das sonnige Wetter ins Freie – etwa ins Freibad oder zum Grillen. Die hr-Meteorologen prognostizieren viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad. Aus Südosten weht ein nur ein leichter Wind.

Auch die Nacht bleibt demnach warm und sternenklar, mit Temperaturen zwischen 13 und 20 Grad. Nur gelegentlich wird der klare Himmel von ein paar lockeren Wolken durchzogen.

Weitere Informationen Hitze-Empfehlungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Der Wetterdienst empfiehlt, die Wohnung kühl zu halten und ausreichend Wasser zu trinken. Außerdem sollten längere Aufenthalte in der Sonne sowie körperlich anstrengende Aktivitäten vermieden werden. Ende der weiteren Informationen

Mittwoch erst heiß, dann Wetterdrama

Am Mittwoch wird noch einmal viel Sonne erwartet, vor allem am Morgen zeigt sich der Himmel vielerorts wolkenlos. Die Temperaturen steigen auf 29 bis 34 Grad. Im Rhein-Main-Gebiet und entlang der Bergstraße soll es am heißesten werden.

Doch das sonnige Wetter werde im Laufe des Tages von immer mehr Wolken verdrängt, sagte der hr-Wetterexperte Behrendt: "Die Party ist dann vorbei." Am Nachmittag und am Abend entladen sich die hohen Temperaturen demnach in Starkregen, Hagel, Gewittern und Sturmböen. Zuerst trifft es den Südwesten Hessens. "Der Südwesten wird am stärksten betroffen sein, der Nordosten am wenigsten - er könnte sogar ganz unbetroffen bleiben", so der Meteorologe.

"Die Unwetter kommen aus Frankreich. Dort gibt es ein schwaches Tiefdruckgebiet, das die Luft zum Aufsteigen bringt", erklärte Behrendt. Die schwülen, feuchten Luftmassen könnten schwere Gewitter bis in die Nacht hinein hervorrufen.

Wechselhaftes Wetter ab Donnerstag

Ab Donnerstag wird das Wetter in Hessen insgesamt wieder wechselhafter. Bei schwüler Luft erwartet die Hessinnen und Hessen eine Mischung aus Sonne und teilweise dichten Wolken mit Schauern und Gewittern. Lokale Unwetter sind möglich, die Höchstwerte liegen bei angenehmen 24 bis 30 Grad.

Auch am Freitag bleibe es durchwachsen mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und teils kräftigen Schauern und Gewittern. Mit Temperaturen zwischen 22 und 28 Grad herrsche angenehmes Sommerwetter. "Es geht in den kommenden Tagen sommerlich weiter, eine wirklich kühle Lage ist nicht absehbar", so Behrendt.

Sommerbilanz: Warm und nass

Der Juli war im Schnitt 1,5 Grad wärmer als der Mittelwert der Referenzperiode 1961-1990, wie Behrendt sagte. Der gesamte Sommer war bislang sogar 2 Grad wärmer. Das Gefühl kommt bei vielen Hessinnen und Hessen aber nicht auf. "Der Schein trügt. Die letzten Jahre hatten oft lange trockene Phasen, die eigentlich nicht normal sind. Daran haben wir uns gewöhnt", erklärte Behrendt.

Doch in einem Punkt sticht der diesjährige Sommer tatsächlich heraus: Mit 25 Prozent mehr Niederschlag als im Durschnitt war der Sommer in diesem Jahr feuchter als gewöhnlich.