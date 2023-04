Ein Tief beschert Hessen am Wochenende teils kräftigen Regen. Zum Wochenbeginn beruhigt sich das Wetter ein wenig, doch der Frühling lässt weiter auf sich warten.

Wer sehnt sich nicht danach? Kaffee oder Bierchen in der Sonne, nur mit Pullover statt Jacke und Mütze. Immerhin: Der Freitag lässt mit einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 15 Grad den Frühling erahnen. Doch am Wochenende ist damit erst mal Schluss. Dann bestimmen die Ausläufer von Tief Rudolf, das über Südosteuropa hängt, das Wetter in Hessen, wie hr-Meteorologe Rainer Behrendt erklärt. Bedeutet: zeitweise reichlich Niederschlag.

Laut Behrendt beginnt der Samstag im Norden und Osten Hessens schon mit Regen, während es im Süden und Westen anfangs noch freundlich und sonnig ist. "Aber auch hier setzt sich im Laufe des Vormittags von Nordosten her der Regen durch, der dann teils langanhaltend und kräftig ist", sagt Behrendt. In höheren Lagen sei es außerdem ziemlich windig. Die Höchstwerte liegen bei 8 bis 13 Grad.

Lichtblicke am Montag und Dienstag

In der Nacht zum Sonntag lässt der Regen dann etwas nach, und am Sonntag gibt es nur noch mancherorts Regen oder Schauer, aber weiter viele dichte Wolken mit ähnlichen Temperaturen. In der Nacht zum Montag zieht der Regen ganz ab, und hier und da lockert es auf. "Dann wird es stellenweise ziemlich frisch mit Tiefstwerten bis drei Grad", so Wetterexperte Behrendt.

Zum Wochenbeginn kommt Hoch Petra ins Spiel. Am Montag geht es zwar durchwachsen weiter, neben Wolken und einzelnen Schauern zeigt sich aber wieder mehr die Sonne. Und die Höchsttemperaturen klettern auf 12 bis 17 Grad.

So bleibt es laut Behrendt auch am Dienstag. Spätestens dann sollte man ein Käffchen draußen an der Luft genießen, denn am Mittwoch könnte laut Behrendt ein Wind aus östlicher Richtung eventuell wieder kältere Luft nach Hessen bringen. Der Frühling lässt weiter auf sich warten.

