Der plötzliche Wintereinbruch in Hessen hat viele Obstbäume und Gemüsepflanzen gefährdet. Die Landwirte befürchten massive Ernteeinbußen. Mit großem Aufwand haben sie versucht, die Pflanzen vor der Kälte zu schützen – wie in Witzenhausen und in Oestrich-Winkel.