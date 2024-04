Auch in Frankfurt könnte am Samstag der nächste echte Sommertag stattfinden.

Kein Rekord, aber das Niveau ist hoch: Am Wochenende werden in Teilen Hessens wieder sommerliche Temperaturen erwartet. Am Samstag soll es bis zu 26 Grad warm werden. Dabei bleibt es dann aber nicht.

Das Wochenende ist am Mittwoch - Stichwort Bergfest - quasi schon in Sichtweite, und am Horizont taucht schon der nächste amtliche Sommertag auf: Am Samstag werden in Teilen Hessens, nämlich an der Bergstraße und stellenweise im Rhein-Main-Gebiet, bis zu 26 Grad erwartet.

"Wahrscheinlich wird dieser Samstag nicht an den Höchstwert vom vergangenen Wochenende ranreichen", so hr-Wetterexperte Tim Staeger. Aber ein amtlicher Sommertag sei das auch schon, ab 25 Grad spreche man offiziell davon.

Experte: deutliches Indiz für Klimawandel

Am Sonntag kühlt es dann laut Prognose wieder etwas ab, die Temperaturen pendeln sich auf rund 20 Grad ein. Zwar schlage der April gerne mal Temperatur-Kapriolen auch deutlich nach oben, so der Wetterexperte. "Aber das ist schon bemerkenswert, das Niveau dieses Warmluftvorstoßes ist schon hoch, das gilt als deutliches Indiz für den Klimawandel." Die Luft aus dem Mittelmeerraum habe sich über dem Wasser aufgewärmt.

Und auch wenn die Temperaturen am Sonntag wieder fallen, bleiben sie doch mit den angekündigten 20 Grad deutlich erhöht für diese Jahreszeit: Das Normalniveau Anfang April liege eher um die 15 Grad.

