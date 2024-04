Es ist der höchste Wert, der jemals Anfang April in Hessen gemessen wurde: 27,6 Grad erreichte das Thermometer am Montag in Michelstadt. Auch an anderen Orten war es sommerlich, zahlreiche Menschen zog es nach draußen.

Videobeitrag Video Sommerfeeling im April Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Die für Südhessen angekündigten 27 Grad kamen am Samstag tatsächlich: Mit 27,3 Grad wurde in Michelstadt (Odenwald) ein neuer Temperatur-Rekord aufgestellt. Am Montag war es sogar noch einmal etwas wärmer, Spitzenreiter war erneut Michelstadt. 27,6 Grad wurden dort gemessen, in Offenbach waren es 27,5 Grad.

Noch nie war es in der Zeit vom 1. bis 10. April so warm in Hessen. Der bisherige Rekord lag nur knapp darunter, und er hatte sich lange gehalten: 27,2 Grad waren am 6. April 1961 in Darmstadt gemessen worden. Spricht das also eher für eine Wetterlaune oder ist das eine von vielen Auswirkungen des Klimawandels?

Juli-Temperaturen im April

"Das sind eindeutige Fingerzeige", sagt hr-Meteorologe Michael Köckritz. "Und es passt ja auch und reiht sich ein in mehrere zu warme Monate". Der Februar sei der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. "Der Februar war eher ein April", so Köckritz. Auch der März sei im Vergleich zum langjährigen Schnitt viel zu warm gewesen.

Die Höchstwerte von Samstag und Montag seien eher bei Höchstwerten einzuordnen, die man in einem durchschnittlichen Juli erwartet, erklärt der Meteorologe. "Das Ganze ist eindeutig ein Trend."

Reger Betrieb am Edersee und im Bergpark

Das sommerliche Wetter lockte am Samstag zahlreiche Menschen in Hessen vor die Tür. Viele nutzten die hohen Temperaturen für Bewegung an der frischen Luft. Auch für Schönwetter-Radfahrer war die Gelegenheit zum Aufsatteln günstig. Gut besucht war auch der Bergpark in Kassel. Dort waren am Samstag zahlreiche Ausflügler unterwegs - zum Wandern, Radeln oder mit der ganzen Familie.

Audiobeitrag Audio Sommertag im April Audio Sonnen bei sommerlichen Temperaturen Anfang April. Bild © picture-alliance/dpa Ende des Audiobeitrags

Am Edersee und anderen Orten starteten Motorradfahrer in ihre Saison. Ein Polizeisprecher sagte in Wiesbaden, es seien wieder mehr Motorräder auf den Straßen. So habe es insbesondere rund um beliebte Ausflugsziele wie im Taunus und im Rheingau mehr Verkehr gegeben.

Freibadsaison beginnt erst im Mai

Die Freibäder in Hessen sind trotz des sommerlichen Wetters noch nicht geöffnet. Dort laufen aktuell die Vorbereitungen, wie Boris Zielinski, Geschäftsführer der Bäderbetriebe Frankfurt sagte: "Zum einen die Reinigung der Becken und des Bades, dann müssen wir die Technik wieder hochfahren und die Grünanlagen in den Außenbereichen vorbereiten. Das sind die drei Schwerpunkte bei uns." Spätestens im Mai soll dann der Badespaß losgehen.

