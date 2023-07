Diese Woche startet in Hessen mit heiterem Wetter. Am Mittwoch könnte es allerdings wieder ungemütlicher werden.

Ein angenehmes Lüftchen und bis zu 28 Grad - diese Woche startet nach den Gewittern vom Wochenende wieder mit heiterem Sommerwetter. Grund dafür ist, dass ein Teil des Azorenhochs bis nach Hessen reicht, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann erklärt. Das sorgt zum Wochenstart für Sonnenschein und lockere Wolken.

Am Montag dominiert laut Eisenmann ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Am Vormittag zeige sich die Sonne gebietsweise auch länger. "Am Nachmittag ziehen im Norden und Nordwesten auch mal dichtere Wolken auf - hier und da sind dann dort einzelne Schauer möglich."

Im Rest des Landes aber bleibe es meist trocken bei angenehmen Temperaturen von bis zu 22 bis 28 Grad.

Es geht mit perfektem Badewetter weiter: Der Dienstag bringt dann reichlich Sonnenschein im ganzen Land. "Es können ein paar lockere Wolken durchziehen. Es bleibt aber insgesamt trocken", so Eisenmann. Es werde dann noch eine Spur wärmer mit 24 bis 30 Grad.

Am Mittwoch Schauer- und Gewitterrisiko

Der Mittwoch wird dagegen wechselhafter. Neben Sonne und Wolken ist mit einzelnen Schauern und Gewitter zu rechnen. "Schuld ist eine Tiefdruckzone über Nordeuropa, das uns ein paar Wolken schickt", sagt Eisenmann. Es gebe immerhin noch sieben bis neun Sonnenstunden. Die Werte klettern auf bis zu 23 bis 30 Grad.

Der Donnerstag verläuft ähnlich mit Sonne und Wolken, aber es bleibt weitgehend wieder trocken. Schauer gibt es laut Eisenmann kaum. Die Temperaturen bleiben aber unter der 30-Grad-Marke: Sie steigen auf maximal 21 bis 27 Grad.

