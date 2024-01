Ausflugswetter, hier die Abtei Sankt Hildegard in Rüdesheim am Rhein.

Ausflugswetter, hier die Abtei Sankt Hildegard in Rüdesheim am Rhein. Bild © picture-alliance/dpa

Wetter in Hessen

Hessen erwartet am Wochenende und darüber hinaus ruhiges Wetter mit Sonnenschein, am Montag bei bis zu 11 Grad. Nur Nebel könnte die Sache eintrüben.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 25.01.2024 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Nach einem regnerischen und teils windigen Freitag beruhigt sich das Wetter in Hessen und ein schönes Wochenende steht bevor. "Das Timing ist gut", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Nach teils kräftigem Regen und Wind mit Sturmböen auf den Bergen setzt sich in der Nacht zum Samstag Hochdruckeinfluss durch.

Sonne tanken in der düsteren Jahreszeit

"Es klart auf", so Staeger. Das sorge allerdings auch für "Kältelöcher" in Tälern und Mulden. Dort muss mit Frost gerechnet werden. Morgens kann überfrierende Nässe hinzukommen. "Ansonsten bringt der Samstag viele Sonnenstunden", sagt Staeger. "Wir können Sonne tanken, das tut in der düsteren Jahreszeit gut."

Die Höchstwerte liegen am Samstag bei 3 bis 7 Grad. "Auch das ist zu mild für die Jahreszeit", betont der Wetterexperte. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Sonntag seien mit 0 bis -5 Grad "scheinbar winterlich".

Tagsüber klettert die Temperatur dann auf bis zu 9 Grad. In den Tälern bleibt es wegen Nebels länger trüb. In mittleren und höheren Lagen scheint die Sonne wieder für viele Stunden.

Zur Wochenmitte mehr Wolken

Am Montag gestaltet sich das Wetter laut Staeger ähnlich. Dann sind nach Nebelauflösung und bei längerem Sonnenschein sogar bis zu 11 Grad möglich. "Erst zur Wochenmitte gibt es wieder mehr Wolken", sagt der hr-Meteorologe. Ein Wintereinbruch sei selbst langfristig nicht in Sicht. "Es bleibt nach wie vor mild."

Abhaken sollte man die kalte Jahreszeit aber noch nicht. "Auch wenn die Tage langsam länger werden und wir uns dem Frühling entgegensehnen, kann der Winter nochmal richtig zuschlagen", warnt Staeger. Die üblicherweise kälteste Witterungsphase komme erst Ende Januar, Anfang Februar. "Man sollte die Wintersachen noch nicht aus dem Kleiderschrank räumen."

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht