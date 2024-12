In Hessen hat es in diesem Jahr besonders viel Regen gegeben. Trotzdem war es erneut zu warm: Der bisherige Temperaturrekord aus 2023 wurde wieder erreicht.

Veröffentlicht am 30.12.24 um 14:37 Uhr

Das Jahr 2024 war nach der Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Hessen deutlich zu warm und zu nass. Der vorläufigen DWD-Jahresbilanz zufolge erreichte das Temperaturmittel mit 10,7 Grad den Rekordwert des Vorjahres.

Damit wurde der vieljährige Mittelwert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 deutlich übertroffen. Dieser liegt bei 8,2 Grad. Der Vergleich aktueller Werte mit vieljährigen Werten ermögliche eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels, teilte der DWD in Offenbach mit.

Bundesweit war es so warm wie noch nie seit Messbeginn im Jahr 1881. Mit 10,9 Grad erreichte das Temperaturmittel 2024 einen nie da gewesenen Wert. "Erschreckend ist vor allem, dass 2024 das Vorjahr gleich um außergewöhnliche 0,3 Grad übertroffen hat. Das ist beschleunigter Klimawandel", sagte Uwe Kirsche vom DWD.

Regen-Rekord in Trendelburg

In Hessen begann das Jahr mit dem zweitmildesten je gemessenen Winter. Gleich der Februar brachte einen neuen Temperaturrekord. Ein neuer Höchstwert wurde laut DWD auch für das gesamte Frühjahr ermittelt.

Im Sommer habe der August "sintflutartige" Niederschläge gebracht. Trendelburg in Nordhessen meldete am 1. August mit 169,8 Litern pro Quadratmetern die bundesweit höchste Tagessumme des Jahres. Insgesamt maß der DWD für das Jahr 2024 in Hessen im Mittel 868 Liter pro Quadratmeter und damit deutlich mehr als das Soll aus der Referenzperiode von 793 Litern pro Quadratmeter.

Das Jahr endet der DWD-Vorhersage zufolge trüb und frostig. In der Silvesternacht bleibt es bei plus einem bis minus zwei Grad trocken. Zum Start ins neue Jahr wird es wärmer, aber auch nasser. An Neujahr werden Temperaturen von bis zu sieben Grad und vereinzelt Regenschauer erwartet.