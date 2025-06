Eine Abschiebung ohne Vorwarnung, belastende Hitze in vielen hessischen Städten und die glücklichste Großstadt Deutschlands - das und mehr gibt es in Michelle Goddemeiers Blick auf den Tag.

Waren Sie schon mal in Kassel? Falls nicht, ist das jetzt vielleicht ein Grund, der Stadt mal einen Besuch abzustatten. Denn Kassel ist laut SKL-Glücksatlas die glücklichste Großstadt Deutschlands. Und das zum zweiten Mal in Folge.

Dahinter folgen die Städte Krefeld und Düsseldorf. Weniger gut schneidet hingegen Frankfurt (Platz 35) ab. Noch weiter hinten landet Wiesbaden, nämlich auf dem vorletzten Platz (39). Die höchste Lebenszufriedenheit findet sich laut den Forschern dort, wo das Leben familiär, überschaubar, sicher und grün geblieben ist.

Diese glücklichen und weniger glücklichen Themen haben wir heute sonst noch im Angebot:

Von Nachrichten wie diesen hört man in letzter Zeit immer mal wieder: In Deutschland arbeitende und integrierte Menschen werden abgeschoben - oft ohne Vorwarnung und innerhalb kürzester Zeit. So auch der Fall von Amira aus Offenbach. Die Frau aus Afghanistan kam 2022 nach Deutschland. Zuvor lebte sie in Litauen, fand dort aber keinen Job. Deshalb zog sie nach Deutschland. Amira lernte unter anderem mit YouTube-Videos Deutsch. Später machte sie einen Sprachkurs.

In Offenbach fand sie schnell Anschluss: beim Kita-Träger "Die Krabbelstubb", der dort mehr als ein Dutzend Einrichtungen betreibt. Schon bald übernahm sie feste Aufgaben. Sie betreute eine eigene Kindergruppe, organisierte Yogakurse und schrieb den Kita-Newsletter. "Ich habe so viel investiert in dieses Leben in Deutschland. So viele kurze Nächte, so viel Lernen. Ich habe mich so angestrengt, dazugehören zu dürfen", sagt sie. "Und jetzt soll das alles umsonst gewesen sein?"

Doch Ende Mai wurde die Frau dann plötzlich abgeschoben. "Ich durfte nur das Nötigste einpacken. Ich habe nur noch geweint", berichtet sie. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) teilte dem hr mit: Ob jemand Deutsch lernt, arbeitet oder integriert ist, habe grundsätzlich "keinen Einfluss auf das Asylverfahren". "Das BAMF prüft ausschließlich, ob einer Person bei Rückkehr in ihr Herkunftsland eine Gefahr droht", so die Behörde.

Im Fall Amira war laut Kita-Leitung ausschlaggebend, dass sie bereits in Litauen Schutz erhalten hatte. Eine Rückkehr wäre theoretisch über ein Arbeitsvisum möglich. Nach einer Abschiebung gilt allerdings in der Regel eine Einreisesperre. Wie lange sie in Amiras Fall greift, ist unklar.

In den kommenden Tagen soll es in Hessen wieder deutlich wärmer werden. Temperaturen um die 30 Grad sind drin. Für viele Menschen ist die Hitze eine Belastung. Unterschiede gibt es da auch je nach Stadt. Zu diesem Ergebnis kommt der neue Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Er untersucht die Hitzebelastung in deutschen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern. Wie bereits im vergangenen Jahr belegen Rüsselsheim, Frankfurt und Offenbach die vorderen Plätze als Städte mit den größten Hitzeproblemen. Sie erhielten von der DUH eine "Rote Karte" - sind von der Hitze also "besonders betroffen".

Auch die Städte Hanau, Darmstadt, Wiesbaden und Gießen landeten im roten Bereich. Mit "Gelb" beurteilt wurden Kassel, Bad Homburg (Hochtaunus), Fulda und Wetzlar. Eine "Grüne Karte" erhielt als einzige hessische Stadt Marburg.

Größtes Problem ist der Organisation zufolge die Versiegelung von Flächen. Begrünte Flächen wie Parks hingegen könnten Wasser aufnehmen und durch Verdunstung zur Kühlung beitragen. Die DUH fordert daher für jedes Grundstück und jedes Gebäude im öffentlichen Raum verbindliche Mindestgrünanteile. Diese sollten im Baugesetzbuch und in den Landesbauverordnungen verankert werden, heißt es in der Mitteilung.