Strahlendes Frühlingswetter zieht viele Menschen am Wochenende nach draußen. Es empfiehlt sich, die Sonne zu genießen: Die kommende Woche bringt kühlere Temperaturen und Regen.

Jogger, Spaziergänger und Sonnenhungrige sind am Samstag am Frankfurter Mainufer unterwegs.

Bild © picture-alliance/dpa

Volle Parkbänke, viele Spaziergänger und Jogger mit Sonnenbrillen: Bei fast 20 Grad genießen die Hessinnen und Hessen das Wetter am Wochenende. Es ist frühlingshaft mild - für den März fast zu mild.

Am Samstag kam Hessen im Flachland auf Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Und auch auf den Bergen lagen die Temperaturen mit 13 bis 16 Grad recht hoch. Bis zum Abend sollte es nach Angaben der hr-Meteorologen etwa zehn bis elf Sonnenstunden geben.

Sonne und Trockenheit bringt Waldbrandgefahr

Ähnlich schön soll es am Sonntag weitergehen. Nach einer kühlen Nacht wird für den Tag wieder viel Sonne erwartet, die Temperaturen steigen auf 15 bis 20 Grad. "Die Frühstunden sind frisch", sagt hr-Wetterexperte Thomas Ranft. "Es gilt also das Zwiebelprinzip: Mit der Jacke rausgehen, im Laufe des Tages können wir sie dann ablegen."

Doch das schöne Wetter birgt auch Risiken. "Es ist seit Tagen so viel Sonne im Spiel, dass die Waldbrandgefahr wieder ein Thema ist", berichtet Ranft. In Bayern gab es am Freitag bereits einen Waldbrand . "Die ersten Brände sind angesagt, weil es schon trocken genug ist und die Bäume noch nicht austreiben", erklärt Ranft. Brände könnten deshalb leicht entstehen. "Es gilt also: kein offenes Feuer und nicht rauchen im Wald."

"Temperaturtrend geht nach unten"

Mit der Frühlingssonne und dem blauem Himmel ist es dann aber erst einmal vorbei, denn in der kommenden Woche folgt ein kleiner Wetterumschwung. "Dann wird es kälter werden", sagt Ranft. "Der Temperaturtrend geht nach unten."

Am Montag bleibt es laut hr-Meteorologen in Teilen noch recht frühlingshaft. Nach örtlichem Nebel wird es sonnig. Später ziehen im Süden allerdings schon Wolken auf, am Abend werden etwa im Odenwald erste Schauer erwartet. Im Norden Hessens hingegen könnte die Sonne ganztägig scheinen. Die Höchstwerte sollen bei 14 bis 18 Grad liegen.

Örtlich Schauer möglich

Am Dienstag sind dann dichtere Wolken und teils Sonne möglich, örtlich sind auch Schauer drin. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 8 bis 13 Grad.

Noch etwas kälter könnte es dann am Mittwoch werden. Dann werden maximal 6 bis 12 Grad und viele Wolken erwartet. Dazu kommen etwas Sonne und ein paar Schauer.