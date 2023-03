Mehrere tausend Euro Beute Viele neue WhatsApp-Betrugsfälle in Hessen

Mit einer Enkeltrick-Masche über WhatsApp gelingt es Betrügern immer wieder, per Handy-Nachricht an das Geld meist älterer Menschen zu kommen. Die Polizei in Hessen hat von mehreren neuen Fällen in den vergangenen Tagen berichtet.