Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Freitagabend zunächst sein Auto gegen ein Verkehrsschild gesetzt und dann versucht, dies mit einem anderen Pkw abzuschleppen. Die Polizei verhinderter das.

Ein 24-Jähriger hat Polizeiangaben zufolge am Freitagabend in Fulda zunächst angetrunken ein Verkehrsschild umgefahren und anschließend versucht, sein beschädigtes Fahrzeug mit einem weiteren Pkw abzuschleppen.

Beim erneuten Eintreffen am Unfallort, wurde er von der Polizei in Empfang genommen. Bei der anschließenden Blutentnahme soll er zudem Widerstand geleistet haben. Im drohen eine Anklage wegen Trunkenheit am Steuer, Unfallflucht und Widerstand gegen Vollzugsbeamte.