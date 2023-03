Die Spekulationen, was aus der leer stehenden Villa Kennedy in Frankfurt werden soll, sind beendet. Die Gruppe Althoff Hotels will in der Immobilie ein Luxushotel eröffnen. Doch zunächst soll renoviert werden.

Seit April 2022 steht die Villa Kennedy in Frankfurt leer. Nun soll den Angaben der Gruppe Althoff Hotels zufolge dort wieder ein Luxushotel einziehen. Das Fünf-Sterne-Hotel wird demnach Teil der Althoff Collection.

Geplant sei die Wiedereröffnung nach vollständiger Renovierung voraussichtlich im Herbst 2024. Vorgesehen sind 147 Hotelzimmer und Suiten, darunter eine rund 320 Quadratmeter große Präsidentensuite. Zum Haus gehört eine Tiefgarage mit 126 Stellplätzen.

Seniorenresidenz war eine mögliche Nutzung

16 Jahre lang war die Villa Kennedy ein Nobelhotel, in dem Weltstars abstiegen. Fußballer, Künstler, Politiker und Vorstände waren oft gesehene Gäste. Im Januar vergangenen Jahres hatte Betreiber Rocco Forte mitgeteilt, das Hotel zu schließen.

Seitdem gab es Spekulationen, was mit der historischen Immobilie geschehen soll, der neue Besitzer Conren Land hatte offen über eine andere Nutzung nachgedacht. Die Rede war von einer Seniorenresidenz. Diese Pläne sind nun vom Tisch, ab 2024 sollen sich wieder zahlungskräftige Hotelgäste in der Villa Kennedy einmieten können.

Weitere Informationen Villa Kennedy/ Villa Speyer Die Villa Kennedy ist eine Hotelanlage rund um die historische Villa Speyer in Frankfurt. Diese wurde als herrschaftliches Wohnhaus 1901 von dem Frankfurter Architekten Alfred Günther in den historisierenden Formen der Gotik und der Renaissance für die angesehene Bankiersfamilie von Speyer erbaut. Ab 1948 beherbergte das Gebäude das "Max-Planck-Institut für Biophysik", nach dessen Wegzug erfolgte im Jahr 2003 die Privatisierung des Anwesens und die Umwandlung in ein Hotel. Ende der weiteren Informationen

Aus für Villa Kennedy Das Frankfurter Luxushotel Villa Kennedy muss schließen, weil der neue Besitzer der historischen Immobilie diese anders nutzen will. Für den Hoteldirektor und die 130 Beschäftigten eine bedrückende Entscheidung - in der auch etwas Positives liegen soll. Zum Artikel