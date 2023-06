Ein 25-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mit mehreren am Straßenrand geparkten Autos zusammengeprallt.

Nach Angaben der Polizei erlitt er dabei leichte Verletzungen. Er soll zwei Promille Alkohol im Blut gehabt haben, teilte die Polizei weiter mit. Es entstand ein Schaden von rund 16.000 Euro.