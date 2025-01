Fahrradfahrer greift Autofahrer an

Ein 60-jähriger Autofahrer ist in Wiesbaden von einem unbekannten Fahrradfahrer angegriffen und durch Reizgas und Schläge verletzt worden.

Veröffentlicht am 05.01.25 um 14:27 Uhr

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrradfahrer bei dem Vorfall am Freitag sein Rad mitten auf der Fahrbahn einer Straße abgestellt, so dass der 60-Jährige mit seinem Wagen anhalten musste. Daraufhin habe der Mann den 60-Jährigen mit Faustschlägen attackiert. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.