Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A3 bei der Raststätte Medenbach bei Wiesbaden verletzt worden.

Ein Lkw-Fahrer drückte beim Spurwechsel das Auto eines 42-Jährigen gegen den Wagen der 22-Jährigen, wie die Polizei am Dienstag meldete. Die Frau kam in eine Klinik. Der Unfall passierte am späten Montagnachmittag. Schaden: rund 25.000 Euro.