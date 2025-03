Wildtierpark Edersee Wölfin entkommt aus Gehege - und wird abgeschossen

Im Wildtierpark Edersee ist eine junge Wölfin aus ihrem Gehege ausgebrochen. Versuche, sie einzufangen, scheiterten. Der Park wurde vorübergehend geschlossen, schließlich wurde das Tier aus Sicherheitsgründen getötet.

Einer jungen Wölfin ist es am Dienstag gelungen, aus ihrem Gehege im Wildtierpark Edersee in Edertal (Waldeck-Frankenberg) zu entkommen. Wie der Nationalpark Kellerwald-Edersee am Abend mitteilte, war das Tier unerwartet in Panik geraten, als ein Tierarzt einen anderen Wolf behandelte.

Die Wölfin habe den Zaun "nach mehreren Versuchen und trotz ergriffener Gegenmaßnahmen" überwunden. Der Park wurde zeitweise geschlossen.

Tötung "unumgänglich"

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchten demnach, das Tier einzufangen - erfolglos. Auch eine Betäubung habe nicht funktioniert. Eine Tötung sei deshalb aus "Sicherheitsgründen unumgänglich" gewesen.

Wölfe, die in Gehegen leben, seien nicht mit wild lebenden Artgenossen zu vergleichen, hieß es in der Mitteilung. "Sie zeigen gegenüber den Menschen wenig Scheu und ein atypisches Verhalten."

Deshalb habe man sich aus Gründen der Gefahrenabwehr zu diesem "schweren Schritt" entschieden, bevor die Wölfin auch den Außenzaun des Parks überwinden konnte.

Vorfall wird untersucht

Eigenen Angaben zufolge hält der Park seit 2018 Wölfe in diesem Gehege. Es entspreche den aktuellen Sicherheitsstandards. Der Vorfall soll nun vom Nationalparkamt und der Parkleitung untersucht werden. Es werde zudem geprüft, ob künftig zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen nötig sind. Vergleichbare Vorfälle habe es bisher nicht gegeben.

Im Wildtierpark Edersee, der zum Nationalpark Kellerwald-Edersee gehört, werden rund 250 Tiere gehalten. Neben den Wölfen sind dort etwa 20 weitere heimische Tierarten zu sehen, zum Beispiel Wisente, Wildschweine, Rot- und Damwild.