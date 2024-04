Eine Tote und fünf Verletzte bei Unfall in Nordhessen

In Gegenverkehr geraten

Eine 35-Jährige ist bei einem schweren Verkehrsunfall im nordhessischen Witzenhausen ums Leben gekommen. Es gab zudem fünf Verletzte.

Die 35 Jahre alte Frau saß in einem Auto mit fünf weiteren Menschen. Der Wagen war laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag auf der Bundesstraße 80 nahe Witzenhausen (Werra-Meißner) aus zunächst unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten.

Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer versuchte gegen 2.15 Uhr auszuweichen, doch beide Fahrzeuge kollidierten seitlich. Während der unverletzte 44 Jahre alte Lkw-Fahrer anhalten konnte, prallte das Auto gegen die Schutzplanke, geriet ins Schleudern und kippte um.

Fahrerin wird aus Fahrzeug geschleudert

Die 35-Jährige wurde nach den Angaben aus dem Fahrzeug geschleudert und darunter eingeklemmt. Sie starb noch am Unfallort. Die anderen fünf Insassen des Autos im Alter zwischen 7 und 54 Jahren kamen verletzt in Krankenhäuser.

Das Unfallfahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und ein Gutachter mit der Ermittlung des Unfallhergangs beauftragt. Der Sachschaden wurde der Polizei zufolge auf 23.000 Euro geschätzt. Polizisten sperrten die B80 zwischen Witzenhausen und den Stadtteil Gertenbach für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten.