Toter nach Brand in Dachwohnung

Bei einem Löscheinsatz nach einem Brand im nordhessischen Witzenhausen ist ein Toter gefunden worden. Die Umstände sind unklar. Alle anderen Hausbewohner konnten sich retten.

Die Feuerwehr im Einsatz in Witzenhausen.

Die Feuerwehr im Einsatz in Witzenhausen. Bild © Sina Philipps (hr)

Audiobeitrag Bild © Sina Philipps (hr) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus in Witzenhausen (Werra-Meißner) wurde nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag gegen 3 Uhr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich schon viel Rauch entwickelt, und sie sahen Funkenflug im Dachgeschoss. Die Feuerwehr begann mithilfe von Drehleitern mit den Löscharbeiten.

Feuerwehrleute wurden auch ins Gebäude geschickt, um nach Menschen zu suchen. Dabei wurde in der Dachgeschosswohnung eine männliche verstorbene Person aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Die Identität sei noch nicht geklärt.

In dem Haus wohnen den Angaben nach insgesamt 38 Menschen. Weitere Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. Die Brandursache ist laut Polizei noch nicht bekannt. Auch zur Höhe des Schadens machten die Beamten zunächst keine Angaben.