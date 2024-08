Bei einem Löscheinsatz nach einem Hausbrand im nordhessischen Witzenhausen ist ein Toter gefunden worden. Die Umstände sind unklar. Alle anderen Hausbewohner konnten sich retten.

Feuer am Dienstagmorgen in Witzenhausen

Bei einem Brand in einem Haus in Witzenhausen (Werra-Meißner) ist in der Nacht zum Dienstag ein Mann gestorben. Einsatzkräfte fanden in einer Dachgeschosswohnung eine männliche verstorbene Person, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der schweren Verletzungen sei noch nicht abschließend geklärt, wer die Person ist. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass es sich um den 55-jährigen Bewohner der Wohnung handelt.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte sich schon viel Rauch entwickelt. Die Feuerwehr begann mithilfe von Drehleitern mit den Löscharbeiten. Laut Polizei war es wohl keine Brandstiftung, die Ursache des Feuers ist allerdings noch unklar.

Großeinsatz bei Brand in Witzenhausen

Feuerwehr überwacht Glutnester

In dem Haus wohnen den Angaben nach insgesamt 38 Menschen. Die weiteren Bewohner konnten das Gebäude laut Polizei rechtzeitig verlassen. Eine Person atmete Rauchgas ein und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner wurden vorläufig im Bürgerhaus Ellerberg untergebracht. Der Schaden wird auf rund 750.000 Euro geschätzt, mehrere Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.

Die Feuerwehr konnte den Brand am Vormittag löschen, nachdem dieser in den frühen Morgenstunden noch mal aufgeflammt war. Die Feuerwehr bleib wegen einzelner Glutnester noch vor Ort.