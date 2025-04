Wohnhaus in Heppenheim wegen Kellerbrand evakuiert

Mit etwa 45 Einsatzkräften hat die Feuerwehr am Sonntag einen Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Heinrich-Winter-Straße in Heppenheim bekämpft.

Sechs Menschen wurden aus dem Gebäude gebracht, darunter eine Frau, die nicht selber gehen konnte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Eine Wohnung ist durch den Rauch vorläufig unbewohnbar. Neben der Feuerwehr ar auch der Rettungsdienst vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.