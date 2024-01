Wohnhaus in Rodgau in Flammen

Ein Wohnhaus ist am Montagmorgen in Rodgau (Offenbach) in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Warum das leerstehende Haus in Brand geriet, war zunächst unklar, ebenso die Schadenshöhe. Die Löscharbeiten sollten bis zum Vormittag dauern. Ein angrenzender Supermarkt sollte vorerst geschlossen bleiben.