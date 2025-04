Wohnhausbrand in Bad Hersfelder Innenstadt

In einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Bad Hersfeld hat es am Mittwochabend gebrannt.

Nach Polizeiangaben musste die Feuerwehr mehrere Bewohner mit einer Rettungsleiter über die Balkone in Sicherheit bringen. Einige Menschen wurden der Mitteilung zufolge mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Wegen der Rettungsarbeiten kam es im Innenstadtbereich zu Verkehrsbehinderungen und Beeinträchtigungen für Fußgänger. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar. Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.