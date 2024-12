Wohnung in Seeheim-Jugenheim nach Balkonbrand unbewohnbar

Ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in Seeheim-Jugenheim ist am Montagabend abgebrannt und hat am Gebäude einen Schaden von rund 100.000 Euro verursacht.

Veröffentlicht am 31.12.24 um 08:37 Uhr









Drei Bewohner seien wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vor Ort behandelt worden, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Wohnung, zu welcher der Balkon gehörte, ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar.