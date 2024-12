Zahlreiche Einbrüche in Wiesbaden an Heiligabend

An Heiligabend hat es in Wiesbaden zahlreiche Einbrüche und Einbruchsversuche in Häuser und Wohnungen gegeben.

Veröffentlicht am 25.12.24 um 16:13 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, erbeuteten die Unbekannten unter anderem Bargeld, Unterhaltungselektronik und Goldschmuck. In einem Fall entkamen sie mit einem Safe, Luxushandtaschen und Schuhen.