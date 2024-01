Scheune am Drehort von "Diese Drombuschs" abgebrannt

Im südhessischen Otzberg ist eine Scheune an der Bundenmühle in Brand geraten. Dort wurden in den 80er-Jahren die Außenaufnahmen der ZDF-Serie "Diese Drombuschs" gedreht.

Videobeitrag Video "Drombusch"-Scheune in Südhessen in Flammen Video Scheunenbrand in Otzberg an der "Drombusch"-Mühle Bild © Keutz TV Ende des Videobeitrags

Von der früheren Familienidylle ist am Freitagmittag nichts mehr zu spüren: Nach einem Feuer stehen nur noch die Backsteinmauern der Scheune in Otzberg (Darmstadt-Dieburg), wo in den 1980er-Jahren die Außenaufnahmen der ZDF-Kultserie Diese Drombuschs gedreht wurden. Rund um die verbrannten Mauern und Dachbalken ist noch der Löschschaum der Feuerwehr zu sehen.

Die war kurz nach Mitternacht zum Einsatzort gerufen worden. Mehrere Tanklöschfahrzeuge brachten Wasser zum abgelegenen Brandort. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Warum die Scheune Feuer fing, konnten die Einsatzkräfte zunächst nicht mitteilen. Die Schadenssumme beläuft sich demnach auf mehrere zehntausend Euro.

Bundenmühle war Drehort der "Drombuschs"

Die abgebrannte Scheune gehört zur Bundenmühle, die als Kulisse für die zwischen 1983 und 1994 in Südhessen produzierte Familienserie mit Witta Pohl und Günter Strack diente. Das Set ist inzwischen sehr verfallen und teilweise eingestürzt, kann nicht mehr betreten werden. Eine Fanseite zur Serie erinnert mit Bildern an die Glanzzeiten der Mühle als Drehort.

Drehort Bundenmühle: Die "Drombuschs" mit Witta Pohl und Günter Strack Bild © picture-alliance/dpa

"Diese Drombuschs" von Autor Robert Stromberger gilt als eine der erfolgreichsten Serien der deutschen Fernsehgeschichte. Sie erzählte die Schicksale der Mitglieder einer Darmstädter Familie. Insgesamt wurden sechs Staffeln mit 39 Folgen gedreht.

Während die Innenaufnahmen in einem Hamburger Studio entstanden, diente die Bundenmühle in Otzberg als Kulisse für das Wohnhaus der Drombuschs und ein Lokal. Die Serie endet damit, dass die alte Mühle in Flammen aufgeht. Für viele Fans wurde der Drehort in den folgenden Jahren zu einer Art Wallfahrtsstätte.

Schauspielerin erinnert sich an letzten Drehtag

Spielte zum Ende der Serie die Marion Drombusch: Schauspielerin Susanne Schäfer Bild © Imago Images

Jemand, der sich an diesen letzten Drehtag noch gut erinnern kann, ist die Schauspielerin Susanne Schäfer. Die Frankfurterin übernahm für die letzten Folgen die Rolle der Marion Drombusch anstelle ihrer schwangeren Kollegin Sabine Kaack. "Es war eine spannende Drehnacht mit Pyrotechnik und echten Sanitätern als Statisten", erinnert sich Schäfer im Gespräch mit hessenschau.de.

"Die ganze Logistik war einfach aufregend." Später, wenn sie Freunde im Odenwald besucht habe, sei sie mehrfach an der alten Wirkstätte vorbeifahren. Welchen Kultstatus die Serie bei den Menschen im Land hatte, war ihr anfangs gar nicht bewusst. Für die Theatermimin war es die erste größere Fernsehrolle. "Ich bin da eingestiegen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt", so Schäfer.

Später habe sie in öffentlichen Verkehrsmitteln Menschen erlebt, die aufgeregte Gespräche über andere führten. "Ich wusste erst nicht, um wen es geht. Bis ich gemerkt habe: Die diskutieren über die Drombuschs." Da wurde ihr klar, wie sehr die Zuschauer am Leben der Fernsehfamilie Anteil nahmen.

Regelmäßige Fantreffen

Noch heute trifft sich eine treue Fangemeinde regelmäßig in einem Darmstädter Hotel, Im vergangenen Jahr wurde dort das 40-jährige Jubiläum der Serie gefeiert . Zahlreiche Stars der Serie waren ebenfalls vor Ort. Was Susanne Schäfer besonders freut: "Ich finde es toll, dass da auch viele junge Leute dabei sind."

Noch heute trägt die Bundenmühle in Sichtweite der Veste Otzberg den Beinamen Drombusch-Mühle. Größere Gruppen pilgern heute wohl nicht mehr hierher. Einige Spaziergänger sind an diesem Freitag unterwegs, manche machen Fotos von der Brandruine. Als Fan outet sich niemand. Auf die Serie angesprochen sagt ein Passant nur: "Drombuschs, jaja, davon habe ich gehört. Das wurde wohl hier gedreht."