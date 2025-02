Zehntausende Euro Schaden bei Brand in Höchst im Odenwald

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in der Siegriedstraße in Höchst (Odenwald) ist am Freitagabend ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Löscharbeiten zogen sich über zweieinhalb Stunden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.