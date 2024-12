Zigaretten in Tankstelle geklaut

Zigaretten im Wert von etwa 20.000 Euro haben Einbrecher in einer Tankstelle in der Merlauer Straße in Mücke (Vogelsberg) gestohlen.

Veröffentlicht am 23.12.24 um 22:23 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Laut Polizeibericht vom Montag schlugen sie in der Nacht zu Samstag zu. Sie luden das Diebesgut in einen schwarzen Audi A6. Um die Spuren zu verwischen, hatten sie an diesen kurz zuvor in der Bahnhofstraße gestohlene Nummernschilder montiert.