Ein 18 Jahre alter Auto-Raser in Fulda hat ungewollt eine Zivilstreife zum verbotenen Rennen aufgefordert.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, standen die beiden Autos in der Nacht zum Sonntag an einer Ampel an der Auffahrt zur B27. Der 18-Jährige öffnete ein Fenster und forderte zum Rennen auf.