Zug leitet Gefahrenbremsung in Kelkheim ein

Ein in den Bahnhof in Kelkheim (Main-Taunus) einfahrender Zug musste am Mittwoch eine Gefahrenbremsung einleiten.

Ein Mann hatte die Gleise knapp vor dem Zug gekreuzt, wie die Polizei mitteilte. Nur durch die Bremsung habe ein Zusammenstoß verhindert werden können. Die Fahndung läuft.