Angesichts der bundesweiten Zunahme von Kriminalität fordert Hessens Innenminister Poseck (CDU) mehr Befugnisse für die Polizei.

Deren Möglichkeiten müssten wegen "der zahlreichen Bedrohungslagen ausgeweitet und modernisiert werden", sagte er am Dienstag der Nachrichtenagentur dpa. Laut Kriminalstatistik hatte die Polizei 2023 so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Nötig sei etwa endlich eine befristete Speicherung von Verkehrsdaten, so Poseck. Auch die Nutzung Künstlicher Intelligenz müsse ausgeweitet werden.