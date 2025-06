Hanau Mann schießt auf Auto mit zwei Insassen

Ein Mann soll in Hanau mehrfach mit scharfer Munition auf einen Mietwagen mit zwei Insassen geschossen haben. Von dem Schützen fehlt bislang jede Spur.

Mehrere Schüsse sind in der Hanauer Innenstadt auf ein Auto abgegeben worden. Die Staatsanwaltschaft Hanau und die Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts einer versuchten Tötung, wie die Polizei in Offenbach am Samstag mitteilte.

Zunächst war am Freitagabend in Maintal ein Auto mit mehreren Einschusslöchern auf einem Anwohnerparkplatz entdeckt worden. Als die Polizei eintraf, kamen ein 25- und ein 26-Jähriger hinzu. Sie berichteten demnach, mit dem Mietwagen am Freitagnachmittag in Hanau unterwegs gewesen zu sein.

Audiobeitrag Bild © hessenschau.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Vom Schützen fehlt jede Spur

Dort sollen sie einen unbekannten Mann getroffen haben. Der habe dann mehrfach mit einer scharfen Waffe auf das Fahrzeug geschossen. Die beiden Männer in dem Auto blieben den Angaben zufolge unverletzt, flüchteten mit dem Wagen und stellten ihn schließlich in Maintal ab.

Die Polizei sicherte nach eigenen Angaben noch am Freitagabend Spuren in Hanau und Maintal und sucht nun nach Zeugen. Von dem Schützen fehlt bislang jede Spur. Die Hintergründe waren zunächst noch völlig unklar.