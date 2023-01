In einem Parkhaushaus in der Hanauer Landstraße in Frankfurt haben am Samstagmorgen zwei Autos gebrannt.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte der Brand schnell gelöscht werden. Zwei weitere Pkw wurden demnach durch die Hitze beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.