Zwei Busse kollidieren in Hünstetten

Zwei Linienbusse sind am Dienstagnachmittag in Hünstetten (Rheingau-Taunus) aus noch ungeklärter Ursache an einer Kreuzung zusammengestoßen.

Dabei wurden sechs Menschen leicht verletzt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Ein Bus war lediglich mit dem Fahrer besetzt gewesen, im anderen saßen demnach etwa 20 Personen. Der betroffene Abschnitt war etwa zwei Stunden gesperrt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.