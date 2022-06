Zwei 19-Jährige sollen am Hauptbahnhof in Hanau einen 44-Jährigen geschlagen und schwer verletzt haben.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stürzte das Opfer an einem Treppenabgang und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach ersten Erkenntnissen gerieten die Männer bereits zuvor in einer S-Bahn in Streit. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Es wird wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.