Zwei Frauen sind bei einer Brandstiftung in Kassel eingeschritten und haben damit wohl Schlimmeres verhindert.

Sie löschten am Donnerstag in der Mönchebergstraße ein Feuer, das ein 44-Jähriger gelegt haben soll, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Mann soll eine Scheibe zu einer Hobbywerkstatt in einem Wohnhaus eingeschlagen und Müll angezündet haben. Die Polizei nahm ihn vor Ort fest.