Tragischer Unfall auf dem Weg zum Fastnachtsumzug in Hünfelden (Limburg-Weilburg): Zwei Männer sind am Samstag von einem Fastnachswagen gestürzt und haben sich dabei schwer verletzt.

Auf dem Weg zu einem Fastnachtsumzug sind zwei Männer in Hünfelden (Limburg-Weilburg) von einem Fastnachtswagen gestürzt und schwer verletzt worden. Das Gespann aus Traktor und Anhänger mit Holzaufbau sei am Samstagnachmittag vom Ortsteil Dauborn zum Ortsteil Kirberg gefahren, teilte die Polizei am Abend mit.

Auf dem Anhänger befanden sich demnach mehrere Personen. Der 50-Jährige und der 31-Jährige stürzten den Angaben zufolge während der Fahrt aus großer Höhe von dem Aufbau auf die Straße. Den Aufbau rissen sie dabei mit in die Tiefe. Eine 56-Jährige, die sich ebenfalls auf dem Wagen befand, wurde demnach von herabfallenden Teilen leicht verletzt.

Ortsdurchfahrt voll gesperrt

Die beiden Schwerverletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallbeteiligten wurden durch die örtliche Feuerwehr und die Notfallseelsorge psychologisch betreut. Während des Polizeieinsatzes war die Ortsdurchfahrt Dauborn für mehrere Stunden voll gesperrt.