Wegen des Verdachts der Bedrohung und des unerlaubten Waffenbesitzes hat die Polizei am Donnerstag in Schlitz (Vogelsberg) drei Personen festgenommen.

Veröffentlicht am 05.09.24 um 19:08 Uhr

Wie die Polizei weiter mitteilte, sollen zwei 44- und 22-jährige Männer und eine 35 Jahre alte Frau in Schlitz am 11. August zwei Personen mit einer mutmaßlichen Waffe und einem Teleskopschlagstock bedroht haben. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen am Donnerstag fanden die Ermittler unter anderem zwei Schreckschusswaffen und zwei Teleskopschlagstöcke. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.