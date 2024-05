Eine Radfahrerin und ein Radfahrer sind bei zwei Unfällen mit Autos im Wetteraukreis jeweils schwer verletzt worden.

In Butzbach wurde ein 70-Jähriger beim Linksabbiegen von einem entgegenkommenden Transporter erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des Transporters soll unter Einfluss von Cannabis gestanden haben. In Echzell wurde auch am Montag eine 65 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto angefahren. Die 21 Jahre alte Fahrerin war erst nach links auf einen Grünstreifen geraten und prallte dann gegen die entgegenkommende Radfahrerin.