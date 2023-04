Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Gelnhausen

Zwei Männer sind am Mittwochabend bei einem Autounfall in Gelnhausen (Main-Kinzig) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, übersah ein 72 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen den Wagen eines entgegenkommenden 21-Jährigen. Der 21-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Auto eingeklemmt. Beide Autofahrer kamen in Kliniken, der 21-Jährige mit einem Hubschrauber.