Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Weilburg

Kurzmeldung Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Weilburg

Eine 28 Jahre alte Autofahrerin und ihr 38-jähriger Beifahrer sind bei einem Unfall in Weilburg (Limburg-Weilburg) schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag berichtete, verlor die Fahrerin offenbar wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Wagen. Der Pkw prallte gegen einen Baum. Beide Insassen wurden bei dem Vorfall am Samstag in eine Klinik gebracht.