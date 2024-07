Zwei Schwerverletzte bei Verpuffung in Groß-Rohrheim

Bei einer Verpuffung in einer Wohnung in Groß-Rohrheim (Bergstraße) haben am Sonntagabend eine Frau und ein Mann schwere Brandverletzungen erlitten.

Nach Polizeiangaben wollten sie einen Ethanol-Tischofen anzünden, als es zur Stichflamme kam. Sie wurden ins Krankenhaus geflogen. Ihre beiden Kinder blieben unverletzt. Ein Hund erlitt ebenfalls Verletzungen.