Mehrere Glätte-Unfälle in Südhessen

Durch Schnee und Glätte kam es am Sonntagmorgen zu mehreren Unfällen in Südhessen. Zwei Menschen wurden verletzt.

Veröffentlicht am 05.01.25 um 11:12 Uhr

In Bensheim geriet in der Nacht zum Sonntag ein 20-Jähriger mit seinem Auto ins Rutschen und fuhr gegen eine Laterne. Seine beiden 17 und 18 Jahre alten Mitfahrer wurden dabei verletzt.

Auf der A67 bei Gernsheim (Groß-Gerau), auf der B44 bei Groß-Gerau, auf der L3035 bei Münster, in Schaafheim (beides Darmstadt-Dieburg), in Bad König (Odenwald) sowie in Darmstadt kam es zu Unfällen. Dabei entstanden jeweils kleinere Sachschäden, teilte die Polizei mit.