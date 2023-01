Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B445 sind zwei Menschen verletzt worden.

Laut Polizei wollte ein 36 Jahre alter Autofahrer am Montagmorgen bei Wölfersheim (Wetterau) auf die Autobahn auffahren und übersah ein entgegenkommendes Auto. Bei der Kollision geriet eines der Autos in Brand, die 47 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens kam in eine Klinik.