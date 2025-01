Es wird eisig kalt in Hessen: In der kommenden Nacht könnten die Temperaturen in Nord- und Mittelhessen die -10 Grad-Schwelle unterschreiten. Noch kälter wird es voraussichtlich in der Nacht zu Dienstag.

So kalt, wie es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Teilen Hessens werden könnte, war es den ganzen Winter noch nicht: In Nord- und Mittelhessen könnten die Temperaturen auf -8 bis -10 Grad sinken, erklärte hr-Meteorologe Marcel Herber am Sonntag.

Bisher kältester Tag in Bad Hersfeld gemessen

Der bisher kälteste Tag des Winters sei der 1. Dezember gewesen. An diesem Tag wurden in Bad Hersfeld -7,6 Grad gemessen. Noch deutlicher könnte dieser Wert laut Herber dann noch einmal in der Nacht zu Dienstag unterschritten werden, mit bis zu -12 Grad an vereinzelten Orten.

Immerhin: Tagsüber können die Werte in den Plusbereich klettern: Für Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen von -4 bis 1 Grad, am Dienstag betragen die Höchstwerte voraussichtlich -1 bis 3 Grad.

Grund für die tiefen Temperaturen sei die Kombination aus einer Kaltfront, die vor wenigen Tagen Hessen überquert habe, und einer ausgeprägten Hochdruckzone, die aktuell über West- bis Nordeuropa liege und ihr Zentrum in Hessen habe.

"Es klart also auf und es ist gleichzeitig windstill, sodass sich die Kälte hält", sagte der Wetterexperte.

Nordsee-Luft bringt wieder Wolken und Nebel nach Hessen

Ab Mitte der Woche dürfte die winterlich-kalte Idylle bei klarem Himmel dann aber durch feuchtere Luft von der Nordsee verdrängt werden, sagte Herber.

Dadurch werde es wieder bewölkter und nebliger - und nicht mehr ganz so kalt. "Das Hochdruckgebiet bleibt aber", sagte er. Mit viel Regen sei daher vorerst nicht zu rechnen.